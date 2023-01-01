Алёна Бронникова В Пермском крае на трассе водитель насмерть сбил несовершеннолетнего пешехода Ребёнок погиб Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На федеральной трассе Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь в минувшее воскресенье водитель CHERYTIGGO4 PRO сбил пешехода 2011 года рождения. Как уточняет госавтоинспекция Прикамья, ребёнок погиб.

«По автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь 16 июля в 16 час. 45 мин со стороны г. Перми в направлении г. Киров двигался автомобиль под управлением водителя 1981 года рождения. На 989 км автодороги он допустил наезд на пешехода 2011 года рождения», — сообщается в ведомстве.

Согласно предварительным данным, пешеход двигался по проезжей части, по ходу движения транспортных средств. МВД проводит проверку, уточняются все обстоятельства.

Ещё одно ДТП в воскресенье произошло в Большесосновском муниципальном округе на 13 км автодороги Большая Соснова—Частые произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

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