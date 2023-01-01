Перенос народного «сквера Кормщикова» в Перми завершён Размер самого сквера не изменился Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В сквере, созданном в пермском микрорайоне Парковый энтузиастом Владимиром Кормщиковым, перенесли на новое место детскую и спортивную площадки. Стела и зелёные насаждения не повреждены и остались на своих местах, а площадки передвинули примерно на 3-5 метров. При этом общий размер сквера не изменился. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии добавили, что на неделе планируется встреча городских властей с Владимиром Кормщиковым и представителями ПАО «Т Плюс», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и выработать совместные подходы в отношении обслуживания сквера. Сейчас он находится на балансе районной администрации, его содержание осуществляет подрядчик.

Напомним, под участком, где Кормщиков по своей инициативе разбил сквер, проходят тепловые сети. ПАО «Т Плюс» обратилось в суд с требованием к администрации Перми устранить препятствия в пользовании тепловыми сетями и демонтировать детскую площадку. Арбитражный суд вынес решение в пользу сетевой компании.

Напомним, о 80-летнем пермяке Владимире Кормщикове ранее писали федеральные СМИ. Пожилой человек — один из победителей Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени». Выиграл главную премию в номинации «Зелёная планета» экомарафона National Geographic. Стал номинантом почётной Строгановской премии.

Построенный им сквер простоял 24 года.

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