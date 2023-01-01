В Дзержинском районе Перми начался демонтаж народного «сквера Кормщикова» Поделиться Твитнуть

Пенсионер из Перми Владимир Кормщиков построил сквер в своем дворе

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Арбитражный суд Пермского края вынес решение о сносе части сквера, построенного на средства и руками местного жителя-энтузиаста Владимира Кормщикова в микрорайоне Парковый. Об этом сообщает «Рифей».

Как выяснилось, городская администрация проиграла суд энергетической компании, требовавшей демонтировать часть построек, под которыми проходят тепловые сети. Поставщики ресурсов потребовали устранить препятствия в пользовании коммуникациями.

Напомним, о 80-летнем пермяке Владимире Кормщикове ранее писали федеральные СМИ. Пожилой человек — один из победителей Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени». Выиграл главную премию в номинации «Зелёная планета» экомарафона National Geographic. Стал номинантом почётной Строгановской премии.

Построенный им сквер простоял 24 года.

В администрации Дзержинского района заявили, что по решению суда придётся передвинуть существующие конструкции на другое место в пределах сквера. Работа должна быть выполнена до конца недели. После этого пользоваться местом отдыха можно будет, как и прежде, правда, будет немного теснее.

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