Максим Артамонов В Перми полиция установила стрелявшего по окнам детсада «Талантика» Им оказался пермяк, который жил в доме напротив Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Профиль

Сотрудники уголовного розыска установили человека, который был причастен к причинению имущественного вреда корпусу № 3 детского сада «Талантинка», расположенному по ул. Плеханова, 63. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По данным полиции, молодой человек снимал квартиру в доме напротив детского сада. В июне он приобрёл рогатку и шарики в магазине, а рано утром решил испробовать покупку. Однако, поняв, что повредил окна, испугался.

Молодой человек принёс извинения.

Сейчас проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент случился 10 июля. Сообщалось, что в детском саду «Талантика» неизвестные обстреляли окна трёх этажей. После тихого часа на стёклах окон в спальнях 1, 2, 3 этажей были обнаружены следы от выстрелов предположительно из пневматического оружия. При этом стёкла не были пробиты, никто не пострадал. В тот же день вечером в детсад прибыла полиция. Сотрудники составили протокол, а родителей обещали информировать о ходе расследования.

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