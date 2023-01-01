Максим Артамонов В Перми неизвестные обстреляли из пневматики детский сад Никто не пострадал, но после инцидента некоторые родители решили оставить детей дома Поделиться Твитнуть

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В понедельник, 10 июля, в детском саду «Талантика» в Перми неизвестные обстреляли окна трёх этажей. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на родителей и воспитателей корпуса № 3 по ул. Плеханова, 63. В городском управлении МВД позднее подтвердили информацию.

Уточняется, что после тихого часа на стеклах окон в спальнях 1, 2, 3 этажей были обнаружены следы от выстрелов предположительно из пневматического оружия. При этом стёкла не были пробиты, никто не пострадал. Звуков выстрелов также никто не слышал.

В тот же день вечером в детсад прибыла полиция. Сотрудники составили протокол, а родителей обещали информировать о ходе расследования.

Сегодня, 11 июля, некоторые родители оставили детей дома. Сам детский сад работает в штатном режиме, а детей вывели на прогулку.

Как рассказали «Новому компаньону» в полиции, 10 июля около 15.00 в отдел полиции № 1 Дзержинского района Перми поступило сообщение о том, что сотрудник дошкольного учреждения обнаружил повреждение стёкол в помещении здания.

«Никто из воспитанников и работников не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в ведомстве.

«Новый компаньон» также направил запрос в департамент образования Перми. В ведомстве ответили, что держат ситуацию на контроле, полиция уже провела все необходимые мероприятия, а дети находятся в безопасности.

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