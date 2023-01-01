Алёна Бронникова В центре Перми продаётся действующая многопрофильная медицинская клиника Цена готового бизнеса — 11 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми за 11 млн руб. продаётся медцентр по ул. Островского, 64. Объявление появилось на сайте «Авито». Причину продажи автор объявления не указал.

«Продаётся действующий многопрофильный медицинский центр с широким спектром консультационно-диагностических услуг. Центр работает с декабря 2021 года, бессрочная лицензия включает услуги по медицинской деятельности. Помещение находится в аренде», — сообщает продавец.

Как указано в объявлении, организации принадлежат шесть кабинетов на первом этаже, общая площадь помещений — 170 кв. м. В число лицензированных услуг входят акушерство, урология, гематология, гастроэнтерология, терапия, неврология, кардиология, медосмотры и др.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми продаётся игровой клуб PS5. Владельцы передадут покупателям готовый бизнес за 900 тыс. руб.





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