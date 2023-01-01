Жители Прикамья всё активнее используют материнский капитал для погашения ипотеки Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Банк ВТБ проанализировал использование своими клиентами материнского капитала. Выяснилось, что общая сумма средств, направленных пермяками за шесть месяцев 2023 года на досрочное погашение ипотеки и первоначальный взнос, превышает 150 млн руб.

В первом полугодии клиенты ВТБ в Пермском крае направили на первоначальный взнос по жилищным кредитам свыше 79 млн руб. маткапитала. Для частично-досрочного погашения ипотеки в этот период была использована сопоставимая сумма — 71 млн руб. Всего этими опциями воспользовались семьи более 250 клиентов банка в Прикамье.

Чаще всего на погашение жилищного кредита средства материнского капитала направляют семьи из Москвы и Московской области, Новосибирской и Свердловской областей. В топ-3 по активности использования маткапитала для первоначального взноса — также жители столичного региона, Краснодарского края и Республики Татарстан.

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