Корпорацию ВСМПО-Ависма возглавил Дмитрий Трифонов Ранее он был исполнительным директором филиала "Ависма" в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Дмитрий Трифонов / фото: ВСМПО-Ависма

Советом директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» принято решение о назначении на пост генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Приказ об этом подписан 17 июля, сообщили в пресс-службе компании.

Дмитрий Трифонов родился 15 октября 1962 года в Верхней Салде Свердловской области. Окончил Московский институт стали и сплавов. В Корпорации ВСМПО-Ависма работает с 1984 года, прошёл трудовой путь от прокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала "Ависма" в Пермском крае. На эту должность был назначен в 2012 году.

Исполнять обязанности исполнительного директора филиала будет Владимир Бабин. Ранее он занимал должность замдиректора по технологии "Ависма".

Напомним, с 4 апреля генеральный директор ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов покинул компанию «в связи с личными обстоятельствами». Обязанности гендиректора были возложены на первого заместителя — исполнительного директора «ВСМПО-Ависмы» Николая Мельникова.

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