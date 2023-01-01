Максим Артамонов Детской музыкальной школе в Перми присвоено имя Арама Хачатуряна В ней учится около 600 детей Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Пермской музыкальной школе № 1 присвоено имя Арама Хачатуряна. Теперь она будет называться муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 1 им. А.И. Хачатуряна». Об этом сообщается на официальной странице учреждения ВКонтакте. В конце мая это решение поддержал совет по топонимике при главе Перми, а 14 июля издано соответствующее постановление мэрии.

«Мы надеемся, что присвоение нашей школе имени великого композитора откроет новую страницу в её славной истории и даст импульс для интересных, разнообразных мероприятий и проектов», — сообщили в руководстве учреждения.

Детская музыкальная школа № 1 основана в 1920 году. Располагается по ул. Швецова, 50. Сейчас школа аккредитована как дополнительное образовательное учреждение высшей категории, в ней работает высокопрофессиональный педагогический коллектив. Три преподавателя имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ», пять преподавателей награждены знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

В школе учатся около 600 детей. Творческие коллективы учащихся и преподавателей ежегодно проводят более трёхсот мероприятий по пропаганде классической, народной и современной музыки. Многие учащиеся являются лауреатами краевых, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей.

Арам Хачатурян — советский композитор, яркий представитель армянской национальной культуры и русской композиторской школы. В этом году отмечается 120-летний юбилей композитора, творческая биография которого тесно связана с Пермью. В годы Великой Отечественной войны он находился в эвакуации в Перми, где написал балет «Гаянэ» и знаменитый «Танец с саблями».

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