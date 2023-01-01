Алёна Бронникова «Газпромнефть» вызывают в суд по иску бывшего владельца пермских АЗС «Феникс Петролеум» Николай Тихоновец требует с компании 4,65 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит исковое заявление на сумму 4,65 млрд руб. экс-владельца сети автозаправочных станций «Феникс Петролеум» к структуре компаний «Газпромнефть». Документ появился в электронной картотеке суда.

В качестве ответчиков указаны четыре юрлица: АО «Газпромнефть-Мобильная карта», ООО «Газпромнефть-Центр», ПАО «Газпром Нефть» и ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». Дело пока не принято к производству.

Группа компаний «Феникс Петролеум» ведёт свою деятельность с 2003 года. Сеть АЗС была учреждена Николаем Тихоновцом в 2004 году. Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», в 2014 году «Феникс» заключил с «Газпромнефтью» договор коммерческой концессии. За пользование брендом на 15 АЗС пермская компания выплачивала сети вознаграждение. Из-за накопившегося долга в размере более 300 млн руб. «Газпромнефть» разорвала договор в 2018 году и подала заявление о банкротстве АЗС. В ходе банкротства сети отошли её кредиторам, АЗС перешли в её собственность. Николая Тихоновца приговорили к трём годам лишения свободы за хищение нефтепродуктов у ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» на сумму около 243 млн руб. в 2021 году.





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