Рейтинг дефицитных специалистов в Пермском крае возглавили врачи В тройке лидеров также маляры и токари Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты службы исследований hh.ru проанализировали в Пермском крае актуальные вакансии и резюме и составили топ-20 самых дефицитных специалистов в регионе. Рейтинг возглавили врачи — на одну вакансию в Прикамье приходится всего 0,6 активных резюме.

Также в тройку лидеров вошли маляры (0,8 резюме на место) и токари (0,9). На каждую вакансию повара и дворника размещено ровно по одному резюме. Также в топе слесари (1,1), автомойщики (1,2), администраторы магазинов (1,3), сварщики (1,5), швеи (1,6). Список остродефицитных специальностей представлен на фото.

При этом относительно высокой остаётся конкуренция на вакансии топ-менеджеров, специалистов в области инвестиций, представителей сферы искусства, масс-медиа. Причина — в небольшом количестве вакантных мест на рынке по данным специальностям.

Напомним, средний уровень конкуренции среди соискателей в регионе в июне 2023 года обновил минимум, опустившись до 2,7 активных резюме на вакансию.

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