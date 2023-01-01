Власти Пермского края нашли концессионера для строительства центра «Сириус» Договор подпишут в сентябре Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья нашли концессионера для строительства в Перми центра «Сириус». Инициатором его строительства выступило московское ООО «Центр выявления и поддержки одарённых детей». А эта организация контролируется компаниями, близкими к «Первой концессионной компании «Просвещение». В Пермском крае концессионер уже возводит в рамках ГЧП шесть школ. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее на заседании краевого правительства 12 июля и.о. министра экономического развития и инвестиций региона Татьяна Чуксина рассказала, что к сентябрю власти планируют заключить два концессионных соглашения. Одно из них касается центра выявления и поддержки одарённых детей «Сириус» на 200 мест (планируется возвести за два года, инвестиции — 4,2 млрд руб.). При этом концессионер назван не был.

Пермский центр будет работать примерно, как и центр «Сириус» в Сочи: одарённые дети будут заниматься в нём по нескольким направлениям. Там заработают художественные и театральные студии, спортивная зона с футбольным полем, учебные классы, лаборатории, коворкинг-центр и пр.

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