Максим Артамонов На юге Прикамья отмечается небывалая засуха Она длится уже четвёртый месяц Поделиться Твитнуть

В южной части Пермского края наблюдается засуха, а влагообеспеченность отдельных южных территорий упала до значений, характерных для пустынной местности. Засуха в регионе длится уже четвертый месяц, а сутуация усугубилась экстремальная июльской жарой. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

Синоптики уточняют, что норма для Прикамья — гидротермический коэффициент от 1,3 до 1,5. В этом же году этот коэффициент только на севере региона находится на уровне нормы, в то врмя как на юге он фиксируется ниже 0,6 — это соответствует полупустынной зоне.

По данным специалистов, такое в истории наблюдений было лишь один раз в 1981 году. Из-за сильнейшей засухи впервые в истории наблюдаются значения 0,3 (Оса, Ножовка, Чайковский) и 0,2 (Чернушка). При этом в Чернушка оказалась на стадии перехода в зону пустыни.

Напомним, на прошлой неделе в 13 территориях Пермского края был введён муниципальный режим ЧС был введён Это связано с почвенной засухой ввиду погодных условий. В краевом министерстве агропромышленого комплекса тогда сообщили, что введение подобного режима даёт возможность не предъявлять штрафы сельхозпроизводителям за невыполнение показателей.

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