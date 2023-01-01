Максим Артамонов В Перми 18 июля состоится светомузыкальное шоу Театрального фонтана Его устроят в честь завершения 96-го сезона Театра-Театра Поделиться Твитнуть

Фото: Театральный фонтан vk.com permfontan

Пермский академический Театр-Театр 18 июля проведёт светомузыкальное представление по случаю завершения 96-го театрального сезона. Шоу состоится на площади перед театром под песни из мюзиклов Театра-Театра, которые получили «Золотую маску». Об этом соообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на прессс-службу учреждения.

В этот день, 18 июля, в расписании театра на 19:00 запланирован «Концерт без названия» (16+) с секретной программой. После концерта все желающие смогут посмотреть светодиодное шоу фонтанов.

Напомним, 2023 году Театр-Театр получил целых две «Золотых маски». Первую — за мюзикл Евгения Заготы и Михаила Бартенева «Три товарища», который стал лучшим в категории «Оперетта/Мюзикл». Вторую премию получила Татьяна Виноградова — музыкальный руководитель театра и дирижёр-постановщик этого спектакля. Она была удостоена премии в номинации «Работа дирижёра в оперетте/мюзикле».

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