Максим Артамонов В Прикамье жена спасла мужа на пожаре Она разбудила его и вывела из горящего дома Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В ночь на 15 июля в Октябрьском городском округе произошёл пожар в жилом доме женщина спасла своего мужа во время пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Чкалова в посёлке Октябрьский поступило 15 июля в 04:34.

По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горит дом с пристроем. В тушении принимали участие 10 человек и четыре спецмашины.

Пожар был локализован в 04:51, а горение ликвидировано в 05:01.

Площадь пожара составила 108 кв м. Как выяснилось, до прибытия пожарно-спасательных подразделений один человек самостоятельно вышел из здания. На пожаре был спасён мужчина — его вывела через дверной проём на свежий воздух жена.

Во время пожара никто не погиб не пострадал.

По предварительным данным МЧС, пожар возник из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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