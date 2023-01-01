Андрей Стрельцов Пермские атлеты завоевали вторую золотую награду на Кубке страны Владимир Никитин стал лучшим в беге на 5 тысяч метров Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Федерация легкой атлетики Пермского края", сайт "ВКонтакте"

В подмосковном Жуковском прошёл второй день соревнований на Кубок страны по лёгкой атлетике. «Золото» в копилку сборной края принёс динамовец Владимир Никитин. Он с большим преимуществом победил в беге на 5 тыс. м. Результат пермского спортсмена 13 мин. 28,10 сек. Вторым стал Егор Лимонов, тройку лучших замкнул Тимофей Голоктионов.

Тренируется бегун у Николая Суворова.

Напомним, в первый день стартов ещё один пермяк, Константин Холмогоров, выиграл золотую медаль в беге на дистанции 800 м.





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