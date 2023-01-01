Андрей Стрельцов
Пермский бегун стал победителем Кубка России
Константину Холмогорову не было равных на дистанции 800 метров
В подмосковном Жуковском стартовал Кубок России по лёгкой атлетике. В турнире примут участие ведущие российские спортсмены в этом виде спорта.
Первым из представителей Пермского края на старт вышел Константин Холмогоров. Он принял участие в забеге на 800 м — и сразу же положил золотую награду в копилку сборной края. Результат победителя 1:47.64.
Второе место занял Игорь Ращупкин (1:47.69), а замкнул тройку лидеров Сергей Дубровский (1:48.01).
Завтра пройдёт второй этап соревнований. Весомые шансы на успех есть ещё у нескольких пермских легкоатлетов.
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