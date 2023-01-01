Алёна Бронникова В лесополосе рядом с трассой Пермь—Екатеринбург нашли машину с погибшим водителем Предварительно установлено, что мужчина почувствовал себя плохо во время движения Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Накануне, 14 июля, в лесополосе, на 93-м км трассы Пермь—Екатеринбург обнаружили ГАЗель, за рулём которой находился 55-летний водитель. Как сообщили в ГИБДД Прикамья, мужчину нашли без признаков жизни.

«По предварительной информации, установлено, что 13 июля водитель, двигаясь по 93 км автомобильной дороги Пермь—Екатеринбург, ввиду ухудшения состояния допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие», - сообщил врио заместителя начальника Отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Кунгурский» Игорь Афанасьев.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. Кроме того, водителям напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и просят не садиться за руль в утомлённом состоянии.





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