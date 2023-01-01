Андрей Стрельцов Стала известна дата начала сезона для «Пармы» Первый поединок в чемпионат Единой лиги ВТБ пермский клуб проведёт в Краснодаре Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Календарь игр турнира опубликован на сайте Лиги. Баскетболисты «Пармы» начнут новый сезон на выезде, в Краснодаре. Соперником пермяков станет БК «Локомотив-Кубань». Встреча пройдёт 5 октября. Первую домашнюю игру пермский клуб сыграет 9 октября против БК "Нижний Новгород".

«Как и в предыдущем сезоне, в этом году в регулярном чемпионате мы оставили два этапа. По итогам первого этапа в два круга первая шестёрка сразу попадает в плей-офф. Другие восемь команд будут сражаться за место в плей-офф. Мы также решили сделать больше игр в этой части таблицы, а перед плей-офф команды с 7 по 10 места сыграют в плей-ин. Эти матчи будут интересны, потому что борьба будет идти до последнего момента», — рассказал о схеме нового сезона президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.





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