Андрей Стрельцов «Молот» получил помощь от клуба из КХЛ На предсезонный сбор в Пермь прибудут семь хоккеистов из системы ярославского «Локомотива» Поделиться Твитнуть

Согласно договору о сотрудничестве между клубом КХЛ и ВХЛ, в Пермь прибудут воспитанники «Локо». Такая практика происходит уже третий год подряд. Обычно «командированные» с берегов Волги неплохо помогают пермской команде в ходе чемпионата.

По сообщению пресс-службы «Молота», на этот раз в Пермь прибудут нападающие Дмитрий и Илья Назаровы, Еремей Шумилин, Тимур Ахунов, Владимир Кораблёв, а также защитники Артём Науменко и Никита Васильев.

Подготовку к сезону «Молот» начнёт уже в ближайшие дни. 17 по 18 июля команда пройдёт медицинское обследование, после чего приступит к тренировкам на льду и земле.

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