Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 14 по 21 июля Поделиться Твитнуть

14 июля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD и проекта «Золотая маска в кино» зрители увидят запись балета Вячеслава Самодурова «Ромео и Джульетта» (12+).

14 и 15 июля в Юрлинском муниципальном округе пройдёт VIII Открытый фестиваль «Русский Остров» (0+). Гостей фестиваля ждут игрища у костра, мастер-классы по укладке стогов, народная музыка, выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел, детская творческая площадка и многое другое.

14, 15 и 16 июля в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского завершается премьерная серия показов балета «Раймонда» (12+). В 2023 году исполняется 125 лет со дня первого представления «Раймонды». К этому юбилею приурочено возвращение балета Александра Глазунова – Мариуса Петипа на пермскую сцену. Над постановкой «Раймонды» работали балетмейстеры Елена Панкова и Антон Пимонов, дирижёр Пётр Белякин и художницы Альона Пикалова и Татьяна Ногинова.

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

14, 15 и 16 июля на Соборной площади развернётся ярмарка мастеров «Парма Арт-маркет» (0+). Гостей ждут выступления музыкантов, розыгрыши подарков от мастеров, показы мод, создание граффити, роспись по дереву и многое другое.

15 июля с 13:00 в Кусье-Александровском Горнозаводского городского округа пройдёт ландшафтный фестиваль «У алмазного водопада» (0+): творческие мастер-классы по рисованию на воде, изготовлению рыболовных снастей, поделок из природных материалов, моделей лодочек и корабликов, кулинарный мастер-класс по приготовлению нескольких видов «кусьинской» похлёбки, конкурсы, игры с водой, выставка-ярмарка даров леса, продукции с приусадебных участков, работ мастеров прикладного искусства.

15 июля в 13:00 в Тюлькино Соликамского городского округа в рамках Единого дня фольклора пройдёт фестиваль русской народной культуры «Мошва» (0+): песни, пляски, мастер-классы и дегустации. Также в рамках Единого дня фольклора 15 июля в Карагае состоятся сразу два события проекта «Карагай. Культурный квартал»: Фольклорная суббота и Киносуббота. Зрителей ждут четыре этнографические видеозарисовки, посвящённые традициям русской кухни и представляющие детальное пошаговое описание технологии приготовления определённого блюда.

15 июля в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт лекция искусствоведа Сергея Крюкова «Искусство без прикрас: пермские художественные инсайды» (18+).

15 и 16 июля на городской эспланаде в рамках летнего фестиваля «Город встреч» начинается танцевальный фестиваль «Танцуй. Открывай» (0+). 15 июля в 14:00 начнётся программа крупнейшей пермской танцевальной студии Freack Dance Studio. Сразу после неё стартуют мастер-классы призёра мировых чемпионатов Валерии Кан по джаз-фанку и хип-хопу. На мастер-классы приглашаются пермские танцоры в возрасте до 16 лет. До 20:00 будут продолжаться выступления пермских танцевальных коллективов, в частности, детского театра балета Fouetté. В 20:00 на сцену выйдут звёзды Большого театра. Прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова исполнит балет Revelation хореографа Мотоко Хираяма на музыку из кинофильма «Список Шиндлера», а также миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса под аккомпанемент живого оркестра. Дуэт из балета «Укрощение строптивой» и па-де-де из балета «Колокола» исполнят прима-балерина Екатерина Крысанова и премьер Владислав Лантратов. Ведущая солистка Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко представят дуэт из балета «Легенда о любви» и номер «Танго». Адажио из балета «Спартак» и па-де-де из балета «Дон Кихот» пермяки увидят в исполнении прима-балерины Елизаветы Кокоревой и первого солиста Алексея Путинцева. Хедлайнером второго дня фестиваля станет Хабиб.

15 и 16 июля в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт фестиваль «Этнопленэр» (0+). Музей превратится в творческую площадку для художников и фотографов, мастеров народных промыслов, музыкальных коллективов. Гости увидят, как работают народные мастера, как создаются живописные работы, примут участие в ремесленных мастер-классах, научатся основам старинного искусства пения по крюкам и примерят исторические костюмы.

15 и 16 июля в посёлке Бым Кунгурского района пройдёт спортивно-музыкальный фестиваль White Fest (0+). В программе – трейл-забег на Белую гору, северная ходьба, велогонка, заплывы на 500 и 1000 метров. Гости фестиваля смогут прокатиться на сапборде, танцевать по открытым небом в компании пермских музыкантов, а для самых маленьких откроются детская площадка и платный детский сад.

16 июля с 12:00 до 17:00 в Чусовом на пляже «Тополя» пройдёт фестиваль археологии и реконструкции «Железный город» (6+). На интерактивных площадках каждый сможет попробовать себя в роли углежога, литейщика или ювелира; реконструкторы покажут весь цикл средневекового металлургического производства: от добычи и плавки руды до создания ювелирных и кованых изделий, а на площадке экспериментальной археологии будут плавить металл в настоящей средневековой крице. На музыкальной площадке прозвучат музыкальные импровизации, а на музейной – лекции учёных. В числе участников фестиваля – популяризаторы науки, клубы исторической реконструкции, занимающиеся восстановлением исторических промыслов и ремёсел, современные мастера народных промыслов, представители креативных индустрий из Самары, Москвы, Челябинска, Сыктывкара, Кирова, Пермского края.

16 июля с 14:00 в амфитеатре на набережной Камы пройдёт «Фестиваль добра» (0+), приуроченный к 300-летию Перми и 30-летию Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». В программе – мастер-классы по рисованию, танцевальные мастер-классы, конкурсы и выступления артистов. Онлайн-трансляцию концерта можно посмотреть на ютуб-канале «Пермской нефти» и в группе ВКонтакте «Мой город Пермь».

16 июля в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт зальцбургская постановка «Итальянки в Алжире» Россини (16+).

17 июля в 18:30 в киноцентре «Премьер» в рамках проекта «Понимаем кино» пройдёт открытая лекция кинокритика Всеволода Коршунова «Италия. Соррентино. Великая красота» (16+).

С 17 по 20 июля в Летнем читальном зале Пермской краевой библиотеки им. Горького будут демонстрировать видеозаписи встреч клуба «Пермский краевед» (16+) об истории культуры и искусства Перми. Работает выставка «Пермь: перевод с русского на иностранный» (16+), пройдут игра-головоломка «Арам и Пермь: эвакуация, окружение и память» (16+), посвящённая пермскому периоду жизни и творчеству Арама Хачатуряна и приуроченная к 300-летию Перми, 120-летию со дня рождения композитора и 115-летию музыкального отдела краевой библиотеки, и мини-викторина на русском и английском языках «Пермь: интересные факты» (16+).

Пресс-служба краевой библиотеки им. Горького

С 18 июля в галерее «Переход» работает выставка «Пермский витраж» (0+), представляющая работы представителей трёх поколений семьи Исмагиловых – Равиля Бариловича, его сына Рустама Равильевича и внучки Ренаты Еремеевской.

фото: пресс-служба галереи Переход

18 июля в 19:00 в Театре-Театре пройдёт «Концерт без названия» (16+).

21 июля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт запись концерта «Курентзис: Бетховен. Симфония № 9» (12+).

21 июля в Серёгово Чердынского района стартует XII этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (6+). Гостей ждут ярмарка народных изделий, мастер-шоу резчиков по дереву, представления народных театров и многое другое. Среди музыкальных участников фестиваля – фолк-рок-группа Mythistory, петербургский музыкальный ансамбль «Эмпати», исполнитель на армянском дудуке Аргишти и другие.

фото: организаторы фестиваля "Зов Пармы"

До 30 июля в Перми проходит Фестиваль нового театра «Пермское море» (0+). Открытие фестивального клуба состоится 15 июля в частной филармонии «Триумф». В этот же день в 22:00 выступит группа ARTEMIEV. 16 июля в 01:00 состоится «Балет на трамвайных путях», в 20:00 – танцевальный перформанс «Коми-пермяцкий алфавит». 17 июля в 18:00 и 19:30 в Ботаническом саду ПГНИУ зрителей ждёт опера сайт-специфик на коми-пермяцком языке «Улетают птицы» (12+), а в 21:00 и 22:30 в Диджитал-порту – акустический камерный спектакль на коми-пермяцком языке «К реке». Вход на все события бесплатный, но на большинство необходима предварительная регистрация на сайте 300-летия Перми. Там же можно посмотреть подробное расписание событий фестиваля.

До 10 сентября на набережной Камы проходит фестиваль «Выходные на набережной» (0+). Каждый уикенд пермяков ждут мастер-классы, игровые площадки, выступления артистов, интерактивные танцевальные площадки, цикл открытых мероприятий для популяризации здорового образа жизни и многое другое.

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