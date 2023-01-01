Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 14 по 21 июля
14 июля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD и проекта «Золотая маска в кино» зрители увидят запись балета Вячеслава Самодурова «Ромео и Джульетта» (12+).
14 и 15 июля в
Юрлинском муниципальном округе
пройдёт VIII Открытый фестиваль «Русский Остров» (0+). Гостей фестиваля ждут
игрища у костра, мастер-классы по укладке стогов, народная музыка,
выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел, детская творческая площадка и
многое другое.
14, 15 и 16 июля в
19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского завершается премьерная серия показов балета
«Раймонда» (12+). В 2023 году исполняется 125 лет со дня первого представления
«Раймонды». К этому юбилею приурочено возвращение балета Александра Глазунова –
Мариуса Петипа на пермскую сцену. Над постановкой «Раймонды» работали
балетмейстеры Елена Панкова и Антон Пимонов, дирижёр Пётр Белякин и художницы
Альона Пикалова и Татьяна Ногинова.
14, 15 и 16 июля
на Соборной площади развернётся ярмарка мастеров «Парма
Арт-маркет» (0+). Гостей ждут выступления музыкантов, розыгрыши подарков от
мастеров, показы мод, создание граффити, роспись по дереву и многое другое.
15 июля с 13:00 в
Кусье-Александровском Горнозаводского городского округа пройдёт ландшафтный фестиваль «У алмазного
водопада» (0+): творческие мастер-классы по рисованию на воде, изготовлению
рыболовных снастей, поделок из природных материалов, моделей лодочек и корабликов,
кулинарный мастер-класс по приготовлению нескольких видов «кусьинской»
похлёбки, конкурсы, игры с водой, выставка-ярмарка даров леса, продукции с
приусадебных участков, работ мастеров прикладного искусства.
15 июля в 13:00 в
Тюлькино Соликамского городского округа в рамках Единого дня фольклора пройдёт фестиваль русской народной
культуры «Мошва» (0+): песни, пляски, мастер-классы и дегустации. Также в
рамках Единого дня фольклора 15
июля в Карагае состоятся сразу два
события проекта «Карагай.
Культурный квартал»: Фольклорная суббота и Киносуббота. Зрителей ждут
четыре этнографические видеозарисовки, посвящённые традициям русской кухни и
представляющие детальное пошаговое описание технологии приготовления
определённого блюда.
15 июля в 17:00 в музее
современного искусства PERMM пройдёт
лекция искусствоведа Сергея Крюкова «Искусство
без прикрас: пермские художественные инсайды» (18+).
15 и 16 июля на
городской эспланаде в рамках
летнего фестиваля «Город встреч» начинается танцевальный фестиваль «Танцуй.
Открывай» (0+). 15 июля в 14:00 начнётся программа крупнейшей пермской
танцевальной студии Freack Dance Studio. Сразу после неё стартуют мастер-классы
призёра мировых чемпионатов Валерии Кан по джаз-фанку и хип-хопу. На
мастер-классы приглашаются пермские танцоры в возрасте до 16 лет. До 20:00
будут продолжаться выступления пермских танцевальных коллективов, в частности,
детского театра балета Fouetté. В 20:00 на сцену выйдут звёзды Большого театра.
Прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова исполнит балет
Revelation хореографа Мотоко Хираяма на музыку из кинофильма «Список Шиндлера»,
а также миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса под аккомпанемент
живого оркестра. Дуэт из балета «Укрощение строптивой» и па-де-де из балета
«Колокола» исполнят прима-балерина Екатерина Крысанова и премьер Владислав
Лантратов. Ведущая солистка Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко представят
дуэт из балета «Легенда о любви» и номер «Танго». Адажио из балета «Спартак» и
па-де-де из балета «Дон Кихот» пермяки увидят в исполнении прима-балерины
Елизаветы Кокоревой и первого солиста Алексея Путинцева. Хедлайнером второго
дня фестиваля станет Хабиб.
15 и 16 июля в
архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт фестиваль «Этнопленэр» (0+). Музей превратится в творческую
площадку для художников и фотографов, мастеров народных промыслов, музыкальных
коллективов. Гости увидят, как работают народные мастера, как создаются
живописные работы, примут участие в ремесленных мастер-классах, научатся
основам старинного искусства пения по крюкам и примерят исторические костюмы.
15 и 16 июля в посёлке Бым
Кунгурского района пройдёт
спортивно-музыкальный фестиваль White Fest (0+). В
программе – трейл-забег на Белую гору, северная ходьба, велогонка, заплывы на
500 и 1000 метров. Гости фестиваля смогут прокатиться на сапборде, танцевать по
открытым небом в компании пермских музыкантов, а для самых маленьких откроются
детская площадка и платный детский сад.
16 июля с 12:00 до
17:00 в Чусовом на пляже «Тополя»
пройдёт фестиваль археологии и реконструкции «Железный город» (6+). На
интерактивных площадках каждый сможет попробовать себя в роли углежога,
литейщика или ювелира; реконструкторы покажут весь цикл средневекового
металлургического производства: от добычи и плавки руды до создания ювелирных и
кованых изделий, а на площадке экспериментальной археологии будут плавить
металл в настоящей средневековой крице. На музыкальной площадке прозвучат
музыкальные импровизации, а на музейной – лекции учёных. В числе участников
фестиваля – популяризаторы науки, клубы
исторической реконструкции, занимающиеся восстановлением исторических промыслов
и ремёсел, современные мастера народных промыслов, представители креативных
индустрий из Самары, Москвы, Челябинска, Сыктывкара, Кирова, Пермского края.
16 июля с 14:00 в
амфитеатре на набережной Камы
пройдёт «Фестиваль добра»
(0+), приуроченный к 300-летию Перми и 30-летию Благотворительного фонда
«ЛУКОЙЛ». В программе – мастер-классы по рисованию, танцевальные мастер-классы,
конкурсы и выступления артистов. Онлайн-трансляцию концерта можно посмотреть на
ютуб-канале «Пермской
нефти» и в группе ВКонтакте «Мой город
Пермь».
16 июля в 15:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт зальцбургская постановка «Итальянки в
Алжире» Россини (16+).
17 июля в 18:30 в
киноцентре «Премьер» в рамках
проекта «Понимаем кино» пройдёт открытая лекция кинокритика Всеволода Коршунова
«Италия. Соррентино. Великая красота» (16+).
С 17 по 20 июля в
Летнем читальном зале Пермской краевой библиотеки им. Горького будут демонстрировать видеозаписи встреч
клуба «Пермский краевед» (16+) об истории культуры и искусства Перми. Работает
выставка «Пермь: перевод с русского на иностранный» (16+), пройдут игра-головоломка
«Арам и Пермь: эвакуация, окружение и память» (16+), посвящённая пермскому
периоду жизни и творчеству Арама Хачатуряна и приуроченная к 300-летию Перми,
120-летию со дня рождения композитора и 115-летию музыкального отдела краевой
библиотеки, и мини-викторина на русском и английском языках «Пермь: интересные
факты» (16+).
С 18 июля в галерее
«Переход» работает выставка
«Пермский витраж» (0+), представляющая работы представителей трёх поколений
семьи Исмагиловых – Равиля Бариловича, его сына Рустама Равильевича и внучки
Ренаты Еремеевской.
18 июля в 19:00 в
Театре-Театре пройдёт «Концерт без
названия» (16+).
21 июля в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт запись концерта «Курентзис: Бетховен.
Симфония № 9» (12+).
21 июля в Серёгово
Чердынского района стартует XII
этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (6+). Гостей ждут ярмарка народных
изделий, мастер-шоу резчиков по дереву, представления народных театров и многое
другое. Среди музыкальных участников фестиваля – фолк-рок-группа Mythistory,
петербургский музыкальный ансамбль «Эмпати», исполнитель на армянском дудуке
Аргишти и другие.
До 30 июля в Перми проходит Фестиваль нового театра «Пермское
море» (0+). Открытие фестивального клуба состоится 15 июля в частной
филармонии «Триумф». В этот же день в 22:00 выступит группа
ARTEMIEV. 16 июля в 01:00 состоится «Балет на трамвайных путях», в
20:00 – танцевальный перформанс «Коми-пермяцкий алфавит». 17 июля в
18:00 и 19:30 в Ботаническом саду ПГНИУ зрителей ждёт опера сайт-специфик
на коми-пермяцком языке «Улетают птицы» (12+), а в 21:00 и 22:30 в Диджитал-порту
– акустический камерный спектакль на коми-пермяцком языке «К реке». Вход на все
события бесплатный, но на большинство необходима предварительная регистрация на
сайте 300-летия Перми. Там же можно
посмотреть подробное расписание событий фестиваля.
До 10 сентября на
набережной Камы проходит фестиваль «Выходные на набережной» (0+).
Каждый уикенд пермяков ждут мастер-классы, игровые площадки, выступления артистов,
интерактивные танцевальные площадки, цикл открытых мероприятий для
популяризации здорового образа жизни и многое другое.
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