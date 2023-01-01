В Перми на набережной Камы в амфитеатре пройдёт «Фестиваль добра» Поделиться Твитнуть

16 июля в Перми на набережной Камы в амфитеатре пройдёт «Фестиваль добра».

Участники фестиваля:

— группа «Heaven»;

— балалаечник Андрей Киряков, который сыграл для Билли Айлиш;

— участник шоу «Голос. Дети» Максим Хрулёв из Чернушки;

— творческие коллективы со всего Прикамья.

Завершится программа фестиваля большим концертом с участием оперных певцов Александра Суханова, Полины Шамаевой и ансамбля «Творческое содружество музыкантов» под управлением заслуженного артиста РФ, композитора Александра Покидченко.

В программе:

— мастер-классы по рисованию и живописи;

— танцевальные мастер-классы;

— конкурсы, акции и розыгрыши призов.

А для самых маленьких — сладкая вата, попкорн и апельсины от любимого героя — Чебурашки

«Фестиваль добра» — подарок Компании «ЛУКОЙЛ» для всех жителей региона. Праздник приурочен к 300-летию Перми и 30-летию Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

Онлайн-трансляция концерта будет доступна на странице «Мой город Пермь» в VK с 14.00 и на ютуб-канале «Пермской нефти» https://www.youtube.com/watch?v=qZ6ARPCZdWw





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