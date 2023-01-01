Максим Артамонов В Прикамье осудили пенсионерку за поджог автомобиля соседей Она решила отомстить своим должникам Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермский районный суд вынес приговор 68-летней женщине, которую признали виновной в покушении на уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога. Пенсионерка хотела таким образом напомнить соседям о долгах, которые они ей не возвращали. Об этом сообщает «Рифей» сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как установил суд, в январе этого года в полицию поступило обращение от 50-летней местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный попытался поджечь её автомобиль. Выяснилось, что к поджогу была причастна соседка потерпевшей. По словам обвиняемой, она «хотела припугнуть соседей, потому что они задолжали ей крупную сумму денег».

Для этого пенсионерка в нетрезвом состоянии подошла машине, открыла люк топливного бака и подожгла кусок ткани, предварительно смочив его в растворителе. Тряпка быстро вспыхнула, а пенсионерка испугалась и убежала. Возгорание через камеру видеонаблюдения увидел муж хозяйки автомобиля. Он выбежал на улицу и успел потушить огонь.

Ущерб составил свыше 24 тыс. руб.

Суд назначил пенсионерке наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.

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