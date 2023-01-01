Андрей Стрельцов «Амкар» пополнили вратарь и полузащитник Число заявленных за клуб игроков достигло 24 Поделиться Твитнуть

Ещё два футболиста накануне старта в чемпионате Второй лиги влились в ряды «Амкара». ​​ Новичками стали Денис Сафронов ​ и Антон Чебыкин. Как сообщает пресс-служба клуба, подписание контрактов уже состоялось.

​ Воспитанник ростовского футбола вратарь Денис Сафронов ранее выступал за белгородский «Салют», «Форте» (Таганрог) и ростовский «СКА». Ему 24 года. Он стал вторым голкипером в команде после прихода опытного Хазбулата Хамхоева.

Ранее все вратари, защищавшие цвета «Амкара», покинули клуб из-за финансовых разногласий.

Молодой полузащитник Антон Чебыкин ​ учился играть в Перми и Екатеринбурге. Выступал во Второй лиге и Молодёжной футбольной лиге за ФК «Урал». В прошлом сезоне в МФЛ сыграл 16 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.​

На сегодня в составе «Амкара», по данным сайта клуба, 24 заявленных игрока. ​Первая официальная игра для пермской футбольной команды состоится 16 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.