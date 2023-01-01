В Перми закроют движение от шоссе Космонавтов до Красавинского моста Объезд возможен через Кондратово или Коммунальный мост Поделиться Твитнуть

В субботу, 15 июля, с часу до трёх часов ночи на участке автодороги М-7 «Волга» будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта. Как сообщили в минтрансе, перекрытие связано с установкой рамной металлоконструкции.

Участок перекрытия располагается на участке от ш. Космонавтов до Красавинского моста (в районе выезда из м/р Парковый).

Объезд осуществляется через Кондратово или Коммунальный мост.

«Просим водителей отнестись с пониманием и заранее спланировать маршрут следования», — обратились к водителям в министерстве.

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