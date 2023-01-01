В Пермском крае зарегистрируют бренд Белогорского монастыря Средства от его продажи пойдут на восстановление храма и территории вокруг него Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми состоялось общее собрание учредителей и участников Благотворительного фонда поддержки воссоздания Крестовоздвиженского собора Белогорского монастыря «Белая гора». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, обсуждались итоги и планы восстановления храма.

На собрании губернатор Дмитрий Махонин предложил зарегистрировать товарный знак монастыря для использования его другими производителями. Это позволит получать дополнительное финансирование, которое можно направить на восстановление храма и территории, отметил глава региона.

Исполнительный директор Благотворительного фонда «Белая гора» Анатолий Маховиков рассказал, что в этом году в монастыре планируется провести масштабные работы по покраске фасадов храма, ремонту Братского корпуса № 2, отсыпке газонов и пр.

Отдельная работа будет проведена по созданию навигации по территории монастыря для удобства посетителей.





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