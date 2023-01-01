В Чайковском на городском пляже запретят купаться Выявлены нестандартные пробы воды Поделиться Твитнуть

Иван Невгод

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, взятые в июле пробы камской воды в районе пляжа города Чайковский Пермского края оказались нестандартными. В связи с этим городским властям предложено «принять меры по ограничению использования водного объекта населением в целях отдыха и купания».

При этом пляж Чайковского получил заключение о соответствии санитарным требованиям. В управлении напомнили, что всего в крае прошли проверки Роспотребнадзора 7 пляжей. В том числе в Усть-Качке, в Новых Лядах, у Коммунального моста в Перми, на Мотовилихинском пруду и в Демидково.

Выдано одно заключение о несоответствии места рекреации санитарно — эпидемиологическим требованиям. Это пляж в районе станции КамГЭС.

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