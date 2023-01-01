В Перми открывается первый магазин известного немецкого бренда женской одежды После начала СВО он решил продолжить работу в России Поделиться Твитнуть

В субботу, 15 июля, в ТРЦ «Планета» откроется первый в Перми магазин Lichi. Он заработает на первом этаже торгового центра, сообщили в администрации ТРЦ.

Lichi — модный бренд женской одежды, обуви и аксессуаров, основанный в Германии в 2012 году. Сначала компания только продавала одежду из Европы и США, но в 2014 году открыла собственное производство в подконтрольных фабриках в Китае. После начала спецоперации бренд решил остаться в России.

На российский рынок торговая марка Lichi вышла в 2016 году, с открытия первого магазина в Новосибирске. На данный момент бренд владеет 21 магазином: 10 собственных торговых точек расположены в России, 9 магазинов в Казахстане, 3 магазина сети работают под франшизой. Компания планирует расширение во Францию и другие страны.

Бренд также представлен на европейских онлайн-маркетплейсах и осуществляет продажи по всему миру через собственный интернет-магазин.





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