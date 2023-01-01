В ходе спецоперации погиб пожарный из Пермского края Григорий Елохин Похоронят его на Северном кладбище 14 июля Поделиться Твитнуть

Григорий Елохин

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В ходе специальной военной операции на Украине 3 июля погиб пожарный посёлка Ильинский Пермского края Григорий Елохин, об этом в соцсетях сообщили его коллеги и выразили соболезнования родным и близким.

Как пишет perm.aif.ru, Елохин вместе с семьёй переехал из города, где имел свой бизнес, в Ильинский район в 2011 году, когда вместе с друзьями купил большой участок земли. Григорий стал успешным фермером. Семья разводила кур и кроликов. Григорий работал в пожарной охране. Он часто проводил курсы и тренировки по пожарной безопасности для детей. Например, в школе села Филатово организовал игру-тренировку по действиям при возникновении пожара, а потом на основе этой игры решил записать видеоролик и раздать школам.

Прощание с Григорием Елохиным пройдёт 14 июля с 10.30 до 11.30 в Филатово (ул. Никольского, 9) и с 13.00 до 14.00 в Перми в зале прощания на ул. Новогайвинской, 71.

Похоронят его на Северном кладбище Перми.

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