В МЧС предупредили о туманах и грозе в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью, 14 июля в регионе ожидается ухудшение погодных условий. В частности, по северо-западу края ожидается туман; днём на территории Пермского края местами гроза.

В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров.

Во время грозы жителей просят воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении.

Нельзя прятаться от непогоды под высокими деревьями.

Также следует отключить питание электроприборов и закрыть форточки и окна.

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