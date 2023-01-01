В МЧС предупредили о туманах и грозе в Пермском крае
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью, 14 июля в регионе ожидается ухудшение погодных условий. В частности, по северо-западу края ожидается туман; днём на территории Пермского края местами гроза.
В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров.
Во время грозы жителей просят воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении.
Нельзя прятаться от непогоды под высокими деревьями.
Также следует отключить питание электроприборов и закрыть форточки и окна.
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