В Перми организация выплатила 7 млн рублей за разлив опасных отходов Поделиться Твитнуть

В Перми организация возмещает экологический ущерб, причинённый разливом опасных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что в феврале прошлого года в Пермь из Ленинградской области одна компания доставила более 18 тонн отхода III класса опасности. Груз разместили на одном из участков в Пермском муниципальном районе, который должен был охраняться силами и средствами самого предприятия. Однако его сотрудники не обеспечили должный контроль, ёмкости были похищены, а отходы разлиты на почву. Ущерб превысил 13,9 млн руб.

Прокуратура привлекла виновную структуру к ответственности и через суд заставила выплачивать нанесённый вред.

На 12 июля 2023 года компания выплатила в бюджет 7 млн руб., перечисление остатка средств проконтролирует природоохранный орган.

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