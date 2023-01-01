Максим Артамонов МВД объявило в розыск пермского общественного активиста Сергея Ухова Он уехал из России ещё в прошлом году Поделиться Твитнуть

Скниршот карточки в базе данных МВД

Бывшего координатора штаба Алексея Навального в Перми (признан судом экстремистской организацией и ликвидирован) Сергея Ухова (признан иноагентом) объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Ухова разыскивают по уголовному делу, однако по какому именно, не указывается.

Сам общественный активист подтвердил факт объявления его в розыск. «Я не знаю, по какой статье заведено уголовное дело, не знаю подробностей уголовного дела. Меня никто не информирует. Но я точно знаю, что уголовное дело заведено за правду»,— прокомментировал Ухов в соцсетях.





Напомним, в середине января Минюст РФ включил экс-координатора Пермского штаба Алексея Навального (признан судом экстремистской организацией) Сергея Ухова в реестр иностранных агентов. Активист попытался оспорить это решение в суде, но безуспешно.





В ходе судебного заседания представитель Минюста ссылался на то, что с января 2020 года по май 2021-го общественный активист якобы получал деньги от неких финансовых источников, а с февраля 2022-го начал публиковать в сети критические посты о спецоперации. В прошлом году он уехал из России и создал свой проект «Пермь 36.6».





Сергей Ухов родился в Александровске и с отличием закончил Пермский политех по специальности «инженер химик-технолог». Работал по специальности почти 7 лет — мастером и начальником смены на заводе «Камтэкс-Химпром». Затем в течение пяти лет руководил региональной группой общественного контроля при Общественной палате Пермского края, был членом ОНК Пермского края. В 2018 году стал координатором штаба Алексея Навального в Перми (признан экстремистской организацией).

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