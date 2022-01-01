Елена Синица Пермского оппозиционера признали иноагентом Сергей Ухов будет оспаривать это решение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минюст РФ включил экс-координатора Пермского штаба Алексея Навального (штабы признаны судом экстремистской организацией) Сергея Ухова в реестр иностранных агентов.

«Когда признают тебя иноагентом, это стоит рассматривать как медаль. Плашку ставить не собираюсь, оспаривать буду», — сказал Ухов.

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