Елена Синица
Пермского оппозиционера признали иноагентом
Сергей Ухов будет оспаривать это решение
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Минюст РФ включил экс-координатора Пермского штаба Алексея Навального (штабы признаны судом экстремистской организацией) Сергея Ухова в реестр иностранных агентов.
«Когда признают тебя иноагентом, это стоит рассматривать как медаль. Плашку ставить не собираюсь, оспаривать буду», — сказал Ухов.
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