Максим Артамонов В Перми прокуратура потребовала освободить акваторию Камы от списанного теплохода «Людмила» У собственника не было договора водопользования, а само судно давно выведено из эксплуатации Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермская транспортная прокуратура установила нарушение требований водного законодательства в акватории Камы. В надзорном ведомстве потребовали у владельца старого теплохода «Людмила» убрать судно из акватории пермской реки Кама. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что у собственника не было договора водопользования в акватории Камы, а теплоход выведен из эксплуатации.

В связи с этими обстоятельствами транспортный прокурор обратился с иском в суд. Он потребовал обязать собственника судна освободить самовольно занятую часть акватории водного объекта. Суд эти требования удовлетворил.

Напомним, это уже не первая история с теплоходом «Людмила» и его владельцем. В августе 2021 года он перевозил по Каме около 50 пассажиров от лодочной базы «Нептун» в Перми до базы отдыха «Политехник» в деревне Сухая Хохловского сельского поселения.

При этом, согласно акту освидетельствования, еще в 2013 году судно было признано негодным к эксплуатации и снято с учёта. На момент речной экскурсии у владельца не было лицензии на перевозку пассажиров, а теплоход не был укомплектован спасательными кругами и жилетами в нужном количестве. Было возбуждено уголовное дело.

В апреле 2022 года Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор в отношении 57-летнего капитана теплохода «Людмила». Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приговорили к лишению свободы на десять месяцев.

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