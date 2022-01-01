В Пермском крае капитан теплохода приговорён к реальному сроку за незаконную перевозку пассажиров Мужчина перевозил людей на судне, списанном девять лет назад Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

Орджоникидзевский райсуд Перми вынес приговор в отношении 57-летнего капитана теплохода «Людмила». Он не только был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но и приговорён к лишению свободы на десять месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в августе прошлого года подсудимый перевозил по Каме теплоходом «Людмила» около 50 пассажиров от лодочной базы «Нептун» в Перми до базы отдыха «Политехник» в д. Сухая Хохловского сельского поселения.

При этом, согласно акту освидетельствования, еще в 2013 году судно было признано негодным к эксплуатации и снято с учёта.

Кроме того, на момент речной экскурсии у осуждённого не было лицензии на перевозку пассажиров, также теплоход не был укомплектован спасательными кругами и жилетами в нужном количестве.

Сообщается, что в 2017 году за аналогичное преступление данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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