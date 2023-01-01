«Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребёнка в школу» Она пройдёт по всей стране Поделиться Твитнуть

В ходе акции «Собери ребёнка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.

«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днём знаний может каждый. «Единая Россия» организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приёмной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки «Единой России»», — сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч школьников.

«В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам. Ребятам из малообеспеченных семей и многодетных. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!» в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтёры», — рассказал Александр Сидякин.

Также Алёна Аршинова отметила, что депутаты от «Единой России» вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

«В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведённых работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий — они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году», — рассказала координатор партпроекта.

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарём для актовых и спортивных залов, а волонтёры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Ежегодно акция «Собери ребёнка в школу» проходит во всех муниципальных образованиях Пермского края. Для школьников из малоимущих, многодетных семей, а также семей участников СВО формируются наборы: канцелярские принадлежности, рюкзаки, планшеты и другие необходимые для учёбы предметы.

Пункты приёма наборов для обучения традиционно открываются на базе всех местных отделений партии и общественных приемных — всего около 50. В акции активное участие принимают депутаты от «Единой России» всех уровней, актив партии в территориях края, общественные организации.

В результате ежегодно сотни семей получают помощь от партии в подготовке детей к школе. Например, в прошлом году в рамках акции «Собери ребёнка в школу» региональное отделение «Единой России» сформировало более 500 наборов для школьников Прикамья из малоимущих и многодетных семей. Кроме того, более 100 таких наборов в 2022 году было отправлено в регионы Донбасса для школьников ЛДНР.

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