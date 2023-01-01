Алёна Бронникова За первые полгода Роспотребнадзор изъял из оборота 86 кг мясной продукции Ведомство провело проверки 99 субъектов и 160 объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первую половину 2023 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело контрольно-надзорные мероприятия в отношении 99 субъектов и 160 объектов, реализующих мясную продукцию. Как сообщается на официальном сайте ведомства, всего было исследовано почти 1,5 тыс. проб мяса и продуктов его переработки.

По результатам проверки у 4,7% предприятий были отмечены нарушения. Из оборота сотрудники изъяли 86 кг мясной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Взятые на исследование санитарно-химических показателей 834 пробы и на содержание ГМО 119 проб, в том числе четыре импортных, оказались стандартными. Количество несоответствующей продукции на микробиологические показатели снизилось по сравнению с прошлым годом на 0,9%. Из исследованных 1,3 тыс. проб этот показатель в 2023 году составил 1,5%.

«В ходе надзора устанавливались факты нарушения условий производства и хранения мясной продукции, несоответствия маркировки, несвоевременное проведение ремонтов, допуск к работе, связанной с переработкой и оборотом мясной продукции, работников, не прошедших периодические медицинские осмотры», — сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

По итогам проверок было составлено семь протоколов об административных правонарушениях и наложено четыре штрафа на общую сумму 257 тыс. руб.

В июне этого года Пермьстат отметил рост цен на мясо. В то же время на 6,1% снизилась стоимость колбасных изделий.





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