В Пермском крае цены на товары и услуги снизились за месяц на 0,1% В кафе, столовых, ресторанах, удорожание продукции составило 0,5% Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В июне 2023 года в Прикамье индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 99,9%. Об этом сообщает Пермьстат. При этом товары подешевели на 0,4%, а услуги выросли в цене на 0,6%

Снижение стоимости в продовольственном секторе потребительского рынка составило 0,6%. Отмечено снижение цен большей части наблюдаемого ассортимента овощей. При этом подорожали свёкла, картофель и морковь.

Снизилась стоимость на колбасу варёную (на 6,1%),куриные яйца (на 5,2%), оливковое масло (на 4,6%). В то же время в диапазоне от 1,9% до 8,1% дорожали мясо, рыба, рис, чай, рыба, сахар.

В кафе, столовых, ресторанах, удорожание продукции составило 0,5%.

В июне отмечался рост цен на ювелирные изделия из золота (на 3,9%). Зафиксировано увеличение стоимости новых легковых автомобилей отечественного производства (на 1,0%).

Среди бытовых услуг более всего подорожали услуги шиномонтажа легковых автомобилей (на 2,1%).

На 15,8% увеличилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг, на 6,3% подорожали авиабилеты. Одновременно на 0,6% отмечено снижение тарифов на проезд в поездах дальнего следования.





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