С начала купального сезона в Пермском крае утонули три ребёнка Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С 1 июня (начало купального сезона) и по 13 июля в Пермском крае утонули 23 человека, в том числе три ребёнка. Об этом изданию perm.aif.ru сообщили в минтербезе региона.

В ведомстве добавили, что всего на водных объектах в Прикамье с начала лета зарегистрировано 27 происшествий.

В прошлом году за тот же период происшествий было 19, а погибших – 20 чел., в том числе 6 детей.

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