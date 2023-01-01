Алёна Бронникова Стало известно, как погиб 20-летний актёр пермского театра «У Моста» О трагедии рассказал отец Семёна Осокина-Портного Поделиться Твитнуть

Семён Сергеевич Осокин-Портной / фото: ПГИК

Стали известны обстоятельства гибели 20-летнего актёра пермского театра «У Моста» Семёна Осокина-Портного. Отец погибшего рассказал 59.ru о том, что молодой человек утонул. Он отдыхал со своей девушкой и её подругами на берегу Камы под п. Юго-Камский.

«Трагическая случайность. Поплыл к островку, видимо, решил встать уже у берега, расслабился, а там обрыв. Он не очень любил плавать, хотел по островку, видимо, прогуляться. От основного берега бежать и плыть далеко было. Спасти оказалось некому. Спасатели и водолазы не поехали. Я сам искал и доставал. На следующее утро», — поделился с журналистами Сергей Осокин.

Накануне, 12 июня Пермский институт культуры, где учился Семён, опубликовал информацию о гибели молодого человека, не сообщая подробностей. В вузе рассказали, что у Осокина-Портного были все возможности стать блестящим актёром. Руководителем курса, на котором он учился, был худрук театра «У Моста» Сергей Федотов. На сцене этого театра Осокин-Портной сыграл немало ролей. В перечне его работ Герцог, священник, Вальсингам в «Маленьких трагедиях»; Мелузов в «Талантах и поклонниках»; санитар Сэм в «Пролетая над гнездом кукушки»; Дракула в «Дракула» и др.





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