В Перми скоропостижно скончался 20-летний актёр театра «У Моста» Семён Осокин-Портной учился в институте культуры Поделиться Твитнуть

Семён Сергеевич Осокин-Портной / фото: ПГИК

В Перми скоропостижно скончался студент Пермского института культуры и актёр театра «У Моста» Семён Осокин-Портной. Ему было 20 лет. Об этом сообщили в вузе.

«За три года учёбы Семён проявил себя как одарённая личность с горячим сердцем и безупречной волей», — говорится в некрологе.

Руководителем курса, на котором учился Семён, был худрук театра «У Моста» Сергей Федотов. На сцене этого театра Осикин-Портной сыграл не мало ролей.

В перечне его работ Герцог, священник, Вальсингам в «Маленьких трагедиях»; Мелузов в «Талантах и поклонниках»; санитар Сэм в «Пролетая над гнездом кукушки»; Дракула в «Дракула» и др.

У него были все качества, чтобы стать блестящим актёром, рассказывают в вузе: «Свою будущую профессию он воспринимал не как ремесло, а именно как работу Духа, а иначе как объяснить, что перечисленные роли играл юноша 18, 19, 20 лет».

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