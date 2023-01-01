Стоматологическая клиника в Перми отсудила деньги за некачественное остекление фасада Поделиться Твитнуть

Судебные приставы помогли стоматологической клинике Перми возместить убытки от некачественного витражного остекления.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по региону, в начале года между медицинским учреждением и ИП был заключён договор подряда на демонтаж витражных конструкций на фасаде здания и установку новых. Сумма контракта составила 780 тыс. руб.

По истечении оговоренного срока заказчик обнаружил, что элементы установленной конструкции изготовлены с нарушением технологии и не обладают достаточной несущей способностью, а стекло, из которого сделаны окна, не является закалённым.

На досудебную претензию с требованием устранить все нарушения исполнитель работ не отреагировал, тогда клиника обратилась в суд и выиграла дело.

Под присмотром приставов ИП исполнил решение суда — вернул полученные деньги и заплатил штраф. Кроме того, с него взыскан исполнительский сбор в размере 56 тыс. руб.

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