Алёна Бронникова В Пермском крае вырос уровень смертности молодёжи в возрасте 20-24 лет При этом снизилось число смертей среди подростков и молодых людей 30-35 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Прикамье увеличилось количество смертей среди молодого поколения 20-24 лет. При этом зафиксировано снижение смертности в категориях младшего (15-19 лет) и более старшего (30-35 лет) возрастов. В целом численность молодёжи не меняется в течение нескольких лет.

«По итогам переписи населения 2020 года откорректирована численность молодого поколения в возрасте от 14 до 35 лет. На текущий момент отчётная цифра 2022 года составляет 649 тыс. чел. В общей совокупной массе мы остались на том же уровне долей, которые были в прошлых периодах, — это 26,7%», — сообщила в своём докладе по итогам прошлого года и.о. руководителя Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Баландина.

Она добавила, что в регионе растёт уровень жизни. Рынок труда стал более открытым для молодых людей без опыта работы. Ежемесячная средняя зарплата начинающих специалистов составляет 22 тыс. руб., а зарплата профессионалов в среднем складывается на уровне 51 тыс. руб.

Ранее власти региона отмечали, что в целом уровень смертности, в том числе трудоспособного населения в Пермском крае, снизился. Показатель в 2022 году составил 619,9 чел. умерших на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.





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