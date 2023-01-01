Алёна Бронникова Дороги, налоги и аборты Краевой парламент рассмотрел несколько актуальных законопроектов Поделиться Твитнуть

В Перми состоялось очередное заседание краевого Законодательного собрания. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, обсудили итоги деятельности налоговой службы и демографическую ситуацию в регионе.

Фото предоставлено пресс-службой краевого Законодательного собрания

От города к краю

Один из главных вопросов, которые депутаты рассмотрели на пленарном заседании, касался перераспределения полномочий в сфере дорожного хозяйства между администрацией Перми и краевыми властями. Законопроект был поддержан сразу в двух чтениях.

Согласно документу, регион с 1 января 2024 года будет заниматься содержанием и установкой дорожных знаков в Центральном районе Перми, обеспечением безопасности дорожного движения в городе и обслуживанием средств фото- и видеофиксации и датчиков учёта движения на всех дорогах Перми и Пермского края.

Пока полномочия находятся в ведомстве МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», несколько функций выполняет КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» региона. Министерство транспорта планирует организовать центр для обеспечения полного цикла. Это позволит оперативно управлять дорожным движением, развивать информационную систему в области безопасности дорожного движения и с помощью анализа ДТП снизить аварийность.

Рост налоговых сборов

По данным налоговой службы, в 2022 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в консолидированный бюджет России поступило 800 млрд руб., что на 26% больше предыдущего периода. В Пермском крае ситуация осталась на том же уровне, план был выполнен.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталья Гурова в своём докладе об итогах прошлого года отметила тенденцию роста налогов на доходы физических лиц. Рост цифр говорит о повышении зарплат жителей региона, улучшении условий проживания, а также о развитии малого и среднего предпринимательства.

Снижение поступлений в консолидированный бюджет края за первые пять месяцев 2023 года на 3% связано с работой сырьевых организаций, которые пострадали от санкций. Но глава УФНС отмечает, что в целом ситуация стабильна.

В прошлом году налоги на доходы физлиц увеличились на 56%. Всего было представлено 340 тыс. деклараций 3-НДФЛ на сумму 3 млрд руб. В текущем году показатель продолжил расти — за первые пять месяцев было представлено 249 тыс. деклараций на сумму 2,3 млрд руб., что на 66% больше прошлого аналогичного периода. Выросли также и поступления от высокодоходных физлиц, кто зарабатывает более 1 млрд руб., при снижении их количества. Ранее, в 2021 году, 23 человека представили НДФЛ к уплате на сумму 156 млн руб. В прошлом году число таких лиц снизилось до 13 человек, а сумма уплаченного НДФЛ увеличилась в 4,4 раза — до 682 млн руб.

Положительные результаты наблюдаются и в динамике совокупной задолженности. В первом квартале 2023 года показатель оказался на 9% ниже, чем за первый квартал 2022 года. Выездные проверки в 2022 году уменьшились на 84%, что не помешало росту поступлений по итогам контрольно-аналитической работы с 3,9 млрд до 5,2 млрд руб.

Внедрение единого налогового счёта (ЕНС) позволило перечислять налоги одним платежом. В начале года налоговая служба столкнулась с определёнными сложностями, поступлением большого количества жалоб, но сейчас почти все проблемы решены. По словам Натальи Гуровой, ЕНС позволил урегулировать работу с налогоплательщиками, в 11 раз сократились невыясненные платежи и на 115 тыс. снизилось количество должников за первые три месяца 2023 года.

Улучшение демографии

В рамках правительственного часа депутаты заслушали доклад директора департамента социальной политики администрации губернатора Пермского края Елены Кравчук о текущей демографической ситуации в регионе. Несмотря на снижение смертности в 2022 году на 20,3%, естественная убыль населения составляет 11,8 тыс. Наблюдается также и миграционный отток — 5,1 тыс. В целом в Прикамье в прошлом году проживало 2,5 млн человек.

Одним из основных факторов сохранения численности населения является рождаемость. Прикамье занимает лидирующие позиции среди регионов ПФО наравне с Башкортостаном, уступая лишь Татарстану, а в рейтинге на федеральном уровне находится на 30-м месте. Самые высокие показатели по числу рождений детей — в Юрлинском, Пермском и Гайнском муниципальных округах, а самые низкие — в ЗАТО Звёздный, Кишертском и Большесосновском округах.

На рождаемость оказывает влияние и снижение числа женщин репродуктивного возраста (на 77,5 тыс. за последние 10 лет), рост прежде­временной смертности мужчин (на 88 тыс.) и количество прерываний беременности, которое в последние годы сократилось, но остаётся на высоком уровне.

Для улучшения демографической ситуации в крае планируется сокращать уровень смертности путём укрепления здоровья, физической формы и сохранения долголетия, повышать уровень рождаемости с помощью таких мер, как обследование репродуктивного здоровья и укрепление института семьи. Также планируется обеспечить качественный миграционный прирост.

Во время обсуждения депутат Законодательного собрания Анна Баранова поинтересовалась причинами миграционного оттока. Елена Кравчук сообщила, что уровень международной миграции ежегодно снижался. 54% уехавших — это люди трудоспособного возраста, чаще это женщины с детьми. 30% — лица младше трудоспособного возраста, всего 25% из них — студенты. Причины назвать сложно, так как в статистике нет таких показателей.

Депутат Александр Буторин поднял вопрос о студенческом маткапитале, который уже введён в нескольких регионах. Например, в Ивановской области эта льгота составляет 150 тыс. руб. Глава регионального департамента соцполитики ответила, что сейчас эта мера прорабатывается на федеральном уровне и после принятия решения будет введена повсеместно.

Одной из тем активного обсуждения стало прерывание беременности. Елена Кравчук рассказала, что в прошлом году было произведено порядка 6,5 тыс. абортов в государственных медицинских организациях и около 2 тыс. в частных клиниках. Общая цифра превысила треть от количества рождённых в целом в 2022 году.

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников назвал соотношение рождаемости и абортов катастрофой и предложил депутатам увеличить количество детей в семье.

«В России ежегодно совершается почти 400 тыс. абортов, в Пермском крае — 10 тыс. абортов на 23 тыс. всего родившихся детей, это практически больше 30%, но это катастрофа национального масштаба! В данном случае я хочу призвать коллег репродуктивного возраста увеличить количество своих детей и помочь своим взрослым детям сориентироваться в этом направлении», — призвал парламентарий.

Кроме того, он предложил рассмотреть дополнительные меры поддержки беременных женщин. Депутат считает, что для тех, кто принял решение прервать беременность, можно ввести денежную компенсацию за отказ от аборта и дать возможность этим женщинам до родов отдыхать в санатории, чтобы они смогли сохранять здоровье. Позже женщина может «созреть» и забрать ребёнка.

Елена Кравчук сообщила, что в женских консультациях есть социальные работники, которые помогают женщинам решить материальные проблемы, а если отказ от ребёнка зависит от других причин, подключаются проверенные некоммерческие организации, которые оказывают им всяческую помощь.

«Вся социальная сфера предоставляет возможность выбора женщине. Если женщина входит в группу малоимущих и она встала на учёт по беременности, то ей оказывают материальную поддержку в размере 10 тыс. руб. ежемесячно», — добавила она.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не поддержала инициативу депутата Олега Постникова. «Эта идея уголовно наказуема, потому что у нас Уголовным кодексом запрещена торговля людьми. Дети — тоже люди, поэтому в любом случае купля-продажа детей — уголовно наказуемое деяние, и депутату Пермского Законодательного собрания я бы советовала предварительно думать, прежде чем выходить с подобного рода инициативами. Дети рождаются не от денег, а от любви», — прокомментировала она.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.