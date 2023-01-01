Доходы бюджета Перми от реализации муниципального имущества превысили 135 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2023 года департаментом имущественных отношений администрации Перми проведены аукционы по продаже и аренде более 50 объектов муниципальной недвижимости. Размер доходов, поступивших в городской бюджет за первое полугодие, составил 135,3 млн руб., тогда как за АППГ в бюджет поступило около 15 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Пять объектов было продано с повышением начальной цены продажи. По первоначальной стоимости было реализовано шесть объектов. Цена продажи здания бывшего Хлебозавода по ул. Окулова, 73а повысилась на 38,4%, до 38,76 млн руб.

По итогам аукционов на право аренды повышение цены произошло по пяти объектам, по первоначальной стоимости заключено 3 договора аренды. Среди реализованных на аукционе объектов – помещения в здании бывшего Трамвайного депо по ул. Пермской, 1. Стоимость аренды в ходе торгов возросла в 1700 раз и составила 6,9 млн руб.





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