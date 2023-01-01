Максим Артамонов С начала года в Прикамье на пожарах погибло 94 человека Травмы получили 120 жителей региона Поделиться Твитнуть

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На заседании краевого правительства замминистра территориальной безопасности региона Альберт Марданов озвучил цифры по количеству произошедших в Прикамье пожаров и погибших на них жителей.

По его словам, с начала года в Пермском крае зарегистрировано 3129 пожаров, на которых погибло 94 чел., травмировано 120 чел. При этом более половины пожаров произошло в жилом фонде.

Из презентации Альберта Марданов

«Основными причинами пожаров (они не меняются) являются: неосторожное обращение с огнём (47%), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (20%) и нарушение правил устройства и эксплуатации печей (13%)», — рассказал Марданов.

Он отметил, что в этом году увеличилось количество природных ландшафтных пожаров. С начала года произошло 713 таких пожаров и 83 — лесных, что в 2,5 раза больше показателей прошлого года.

«Радует, что в указанных пожарах нет ни пострадавших, ни погибших», — прокомментировал чиновник.

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