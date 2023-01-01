В МЧС предупредили жителей Пермского края о сильных дождях с градом 12 июля Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В региональном управлении МЧС предупреждают жителей Пермского края об опасных погодных явлениях 12 июля. По прогнозу синоптиков, в среду днём в Прикамье местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 22 метров в секунду.

Как передает «Рифей», спасатели просят местных жителей соблюдать меры безопасности и осторожность во время непогоды. Так при грозе с ветром опасно находиться вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций, линий электропередач. Пермских водителей просят выбирать скоростной режим с учётом состояния дорожного покрытия и избегать резких маневров.





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