Максим Артамонов Бывший замминистра спорта Пермского края Руслан Садченко стал бизнесменом Четыре года назад его осудили за мошенничество в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

Руслан Садченко

Игорь Катаев

Экс-заместитель министра спорта Прикамья Руслан Садченко, которого в 2019 году осудили за мошенничество, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Об этом со ссылкой на Kartoteka.ru сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Он зарегистрировался в качестве ИП 10 июля с основным видом деятельности — строительные специализированные работы.

Руслан Садченко с в 2011 по 2016 годы работал заместителем министра спорта Пермского края Павла Ляха. В 2016 году Садченко, а также двух бизнесменов, директора ООО «Технологии и строительство» Дмитрия Перфильева и исполнительного директора этой же компании и по совместительству директора ООО «А-Старт» Александра Тархова, обвинили по одной и той же статье — ст. 159, ч. 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Суд установил, что все трое, действуя по предварительному сговору и заранее созданному плану, присвоили 23,6 млн руб., выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо» (работы проводились в 2015 году). Причём Садченко (на тот момент замминстра спорта) курировал ход работ, а бизнесмены являлись подрядчиками.

В итоге на потраченные деньги работы были либо не выполнены, либо существенно отличались от проекта. Садченко же в общей схеме обеспечил победу Тархова и Перфильева на аукционе.

В июне 2019 года суд приговорил Садченко к четырём годам условно с испытательным сроком в три года. Экс-замминистра также обязали выплатить штраф в 600 тыс. руб. Кроме того, для него были введены ограничения по замещению государственных и муниципальных руководящих должностей сроком на два года.

Перфильев был осуждён на 3 года и 6 мес. условно и штраф 450 тыс. руб., Тархову назначено наказание в виде 4 лет 6 мес. условного осуждения и 750 тыс. руб. штрафа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.