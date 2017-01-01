Приговор экс-замминистра остался без изменений

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Руслан Садченко

Фото: Игорь Катаев

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор экс-заместителю министра физкультуры и спорта Прикамья Руслану Садченко, об этом сообщают в суде.

Напомним, что суд приговорил Руслана Садченко к четырём годам условно с испытательным сроком в три года. Также экс-замминистра будет вынужден выплатить штраф в 600 тыс. руб.

По поводу бывшего чиновника введены ограничения по замещению государственных и муниципальных руководящих должностей сроком на два года.

Получили условные сроки проходившие по этому же делу директор ООО «Технологии и строительство» Дмитрий Перфильев и исполнительный директор этой же компании и по совместительству директор ООО «А-Старт» Александр Тархов: Перфильев — 3 года и 6 мес. условно и штраф 450 тыс. руб., Тархову назначено наказание в виде 4 лет 6 мес. условного осуждения и 750 тыс. руб. штрафа.

Напомним, Руслан Садченко, а также двое бизнесменов обвинялись по одной и той же статье — ст. 159, ч. 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как считает следствие, все трое, действуя по предварительному сговору и заранее созданному плану, присвоили 23,6 млн руб., выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо» (работы проводились в 2015 году). Причём Садченко, как на тот момент замминстра, курировал ход работ, а бизнесмены являлись подрядчиками. По версии гособвинения, на вышеозначенную сумму либо не выполнена часть работ, либо они существенно отличались от проекта. Садченко же в общей схеме обеспечил победу Тархова и Перфильева на аукционе.

В итоге на более мягкое решение суда повлияло то, что суд смог доказать только то, что фактически выполненные работы на стадионе стоили «дешевле» сметы на 2,38 млн руб. Как отметил судья при вынесении приговора, после того как на стадионе начались проверки, подрядчики в спешном порядке начали доделывать то, что не сделали ранее. Кроме того, у всех обвиняемых в качестве смягчающего обстоятельства названо наличие малолетних и несовершеннолетних детей.