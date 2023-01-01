Количество вакансий в Пермском крае выросло на 30%
Специалисты объясняют рост восстановлением рынка труда
В январе-июне 2023 года в Пермском крае открыто на 30% больше вакансий, чем за АППГ. Об этом сообщили в Службе исследований hh.ru.
Специалисты объясняют рост восстановлением рынка труда после событий 2022 года и отмечают схожую динамику во всех регионах - в целом по России рост спроса на персонал составил 25%.
Особенно остро бизнес нуждается сегодня в линейном и массовом персонале, квалифицированных синих воротничках.
Наиболее заметно количество вакансий в Пермском крае выросло в страховании (в 2 раза), профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+74%), «Наука, образование» (+67%), «Высший и средний менеджмент» (+62%), а также «Транспорт, логистика, перевозки» (+48%).
Падение спроса коснулось только двух профессиональных сфер: количество вакансий ИТ-специалистов упало на 19%, а для представителей сферы безопасности - на 35%.
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