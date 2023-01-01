Количество вакансий в Пермском крае выросло на 30% Специалисты объясняют рост восстановлением рынка труда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-июне 2023 года в Пермском крае открыто на 30% больше вакансий, чем за АППГ. Об этом сообщили в Службе исследований hh.ru.

Специалисты объясняют рост восстановлением рынка труда после событий 2022 года и отмечают схожую динамику во всех регионах - в целом по России рост спроса на персонал составил 25%.

Особенно остро бизнес нуждается сегодня в линейном и массовом персонале, квалифицированных синих воротничках.

Наиболее заметно количество вакансий в Пермском крае выросло в страховании (в 2 раза), профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+74%), «Наука, образование» (+67%), «Высший и средний менеджмент» (+62%), а также «Транспорт, логистика, перевозки» (+48%).

Падение спроса коснулось только двух профессиональных сфер: количество вакансий ИТ-специалистов упало на 19%, а для представителей сферы безопасности - на 35%.

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